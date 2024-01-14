«Нефтехимик» встретится с «Ак Барсом» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ 14 января, в воскресенье. Матч пройдет в спортивно-культурном комплексе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске и начнется в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Нефтехимик» — «Ак Барс» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире игру покажет телеканал КХЛ Prime и официальный сайт КХЛ. Матчи регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслирует платный онлайн-сервис «Кинопоиск».

Жители Татарстана смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «ТНВ Татарстан».

В Восточной конференции клуб из Нижнекамска набрал 51 очко и занимает 10-е место, команда из Казани с 58 баллами располагается на 7-й строчке.

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