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Сегодня, 14:30

«Нефтехимик» — «Ак Барс»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

«Нефтехимик» встретится с «Ак Барсом» в регулярном чемпионате КХЛ 14 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Дергачев (ХК «Нефтехимик»).
Фото ХК «Нефтехимик»
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«Нефтехимик» встретится с «Ак Барсом» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ 14 января, в воскресенье. Матч пройдет в спортивно-культурном комплексе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске и начнется в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Нефтехимик» — «Ак Барс» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире игру покажет телеканал КХЛ Prime и официальный сайт КХЛ. Матчи регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслирует платный онлайн-сервис «Кинопоиск».

Жители Татарстана смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «ТНВ Татарстан».

В Восточной конференции клуб из Нижнекамска набрал 51 очко и занимает 10-е место, команда из Казани с 58 баллами располагается на 7-й строчке.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Нефтехимик
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