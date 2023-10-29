«Нефтехимик» — «Ак Барс»: видеообзор матча КХЛ

«Нефтехимик» и «Ак Барс» встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

Игра проходила в Нижнекамске и завершилась победой хозяев — 2:3.

Видео лучших моментов матча «Нефтехимик» — «Ак Барс» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Ак Барс» идет на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции с 32 очками после 23 игр. «Нефтехимик» занимает 9-ю строчку (25 очков в 23 матчах).

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