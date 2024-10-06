«Нефтехимик» обыграл «Амур» и одержал вторую победу подряд

Сегодня, 19:27
«Нефтехимик» в матче FONBET Чемпионата КХЛ обыграл дома «Амур» со счетом 4:1.
В составе нижнекамцев отличились Владислав Лещенко, Андрей Белозеров, Булат Шафигуллин и Григорий Селезнев, который забил в пустые ворота. Гости ответили точным броском Сергея Лапина.
После этого матча «Нефтехимик» с 15 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Амур» с 9 очками — на 11-й строчке.
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Амур» (Хабаровск) — 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
Голы: Лещенко — 5 (бол., Белозеров), 22:52 — 1:0. Белозеров — 4 (Дергачев), 30:04 — 2:0. Лапин — 2 (Гуркин), 50:35 — 2:1. Шафигуллин — 3 (бол., Хоружев, Клок), 56:53 — 3:1. Селезнев — 1 (Клок), 59:01 — 4:1.
Вратари: Долганов — Бобков.
Штраф: 4 — 18.
Броски: 36 (17+10+9) — 37 (6+15+16).
Судьи: Морозов, Пестов.
6 октября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена. 3533 зрителя.
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|12
|8
|4
|18
|2
|Автомобилист
|13
|7
|6
|16
|3
|Ак Барс
|11
|8
|3
|16
|4
|Нефтехимик
|13
|6
|7
|15
|5
|Сибирь
|12
|7
|5
|14
|6
|Металлург Мг
|13
|6
|7
|12
|7
|Сал. Юлаев
|9
|6
|3
|12
|8
|Адмирал
|11
|5
|6
|12
|9
|Авангард
|13
|5
|8
|11
|10
|Лада
|12
|4
|8
|10
|11
|Амур
|12
|4
|8
|9
|12
|Барыс
|13
|2
|11
|5
|И
|О
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Пилипенко Кирилл
Северсталь
|12
|14
|
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Абрамов Виталий
ЦСКА
|12
|14
|
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Шабанов Максим
Трактор
|11
|14
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Мерфи Тревор
Сибирь
|11
|13
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Гутик Даниил
Адмирал
|10
|13
|
|
Аймурзин Данил
Северсталь
|12
|12
|И
|Г
|
|
Пилипенко Кирилл
Северсталь
|12
|8
|
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Абрамов Виталий
ЦСКА
|12
|7
|
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Барак Дерек
Витязь
|12
|7
|
|
Аймурзин Данил
Северсталь
|12
|7
|
|
Широков Сергей
Сибирь
|9
|6
|
|
Пинчук Виталий
Динамо
|10
|6
|И
|П
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|
Гутик Даниил
Адмирал
|10
|11
|
|
Пресс Робин
Металлург Мг
|12
|11
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|11
|10
|
|
Шарипзянов Дамир
Авангард
|12
|10
|
|
Петан Ник
Ак Барс
|10
|9
|
|
Бучельников Дмитрий
Витязь
|12
|9