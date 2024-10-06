«Нефтехимик» обыграл «Амур» и одержал вторую победу подряд

«Нефтехимик» в матче FONBET Чемпионата КХЛ обыграл дома «Амур» со счетом 4:1.

В составе нижнекамцев отличились Владислав Лещенко, Андрей Белозеров, Булат Шафигуллин и Григорий Селезнев, который забил в пустые ворота. Гости ответили точным броском Сергея Лапина.

После этого матча «Нефтехимик» с 15 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Амур» с 9 очками — на 11-й строчке.

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«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Амур» (Хабаровск) — 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

Голы: Лещенко — 5 (бол., Белозеров), 22:52 — 1:0. Белозеров — 4 (Дергачев), 30:04 — 2:0. Лапин — 2 (Гуркин), 50:35 — 2:1. Шафигуллин — 3 (бол., Хоружев, Клок), 56:53 — 3:1. Селезнев — 1 (Клок), 59:01 — 4:1.

Вратари: Долганов — Бобков.

Штраф: 4 — 18.

Броски: 36 (17+10+9) — 37 (6+15+16).

Судьи: Морозов, Пестов.

6 октября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена. 3533 зрителя.