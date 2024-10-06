«Нефтехимик» — «Амур»: видеообзор матча КХЛ

«Нефтехимик» в матче FONBET Чемпионата КХЛ обыграл дома «Амур» — 4:1.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на Youtube-канале лиги.

В составе нижнекамцев отличились Владислав Лещенко, Андрей Белозеров, Булат Шафигуллин и Григорий Селезнев, который забил в пустые ворота. Гости ответили точным броском Сергея Лапина.