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Сегодня, 19:19

Дубль Якупова помог «Авангарду» победить «Нефтехимик»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Авангард» на выезде обыграл «Нефтехимик» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:1.

Дубль у омичей оформил Наиль Якупов. Еще по одной шайбе забросили Игорь Мартынов, Майкл Маклауд и Джованни Фьоре.

Единственный гол хозяев на счету Андрея Белозерова.

«Авангард» (41 очко) вернулся на седьмое место в Восточной конференции КХЛ. «Нефтехимик» (37) идет девятым на «Востоке».

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«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Авангард» (Омск) — 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)

Голы: Мартынов — 5 (Каблуков, Рейнгардт), 6:32 — 0:1. Маклауд — 5 (Фьоре), 7:29 — 0:2. Фьоре — 3 (Шарипзянов), 16:39 — 0:3. Белозеров — 13 (бол.), 24:41 — 1:3. Якупов — 11 (Чистяков), 36:01 — 1:4. Якупов — 12 (бол., Прохоркин, Меркли), 46:02 — 1:5.

Вратари: Бобков — Серебряков.

Штраф: 8 — 14.

Броски: 46 (14+20+12) — 39 (13+11+15).

Судьи: Оскирко, Сергеев.

4 января. Нижнекамск. Нефтехим-Арена.

Наиль Якупов
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Нефтехимик
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