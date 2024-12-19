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«Нефтехимик» — «Авангард»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Нефтехимик» и «Авангард» сыграют в чемпионате КХЛ 19 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Авангард», Telegram
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«Нефтехимик» и «Авангард» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 19 декабря. Матч начнется в 19.00 по московскому времени и пройдет на «Нефтехим-Арене» в Нижнекамске.

В прямом эфире игру КХЛ покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Также игру в Нижнекамске можно смотреть на омском телеканале «12» (начало эфира — в 21.45 по местному времени).

Ключевые события и результат игры «Нефтехимик» — «Авангард» отслеживайте в матч-центре «СЭ».

Перед паузой на Кубок Первого канала «Нефтехимик» выиграл у «Куньлуня» 4 декабря (5:2), а «Авангард» во вторник победил «Сибирь» (5:3).

КХЛ
ХК Авангард
ХК Нефтехимик
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