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Сегодня, 15:30

«Нефтехимик» — «Авангард»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Нефтехимик» и «Авангард» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Нефтехимик», Telegram
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«Нефтехимик» примет «Авангард» в матче FONBET чемпионата КХЛ в субботу, 4 января. Игра пройдет на «Нефтехим-Арене» в Нижнекамске и начнется в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч будут показывать онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ». В Омске игру также транслирует канал «12».

Ключевые события встречи «Нефтехимика» и «Авангарда» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

Команды встретятся в четвертый раз в сезоне, в трех предыдущих играх побеждал «Авангард».

«Нефтехимик» набрал 37 очков в 40 матчах регулярного чемпионата КХЛ, «Авангард» провел 39 матчей и набрал 39 очков. 30 декабря нижнекамцы уступили «Трактору» со счетом 2:6, а омичи — «Металлургу» (1:2).

Матч «Нефтехимик» — «Авангард» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Металлург (Магнитогорск)
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