«Нефтехимик» одержал первую победу в этом сезоне КХЛ, обыграв «Автомобилист»

«Нефтехимик» дома обыграл «Автомобилист» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 1:0.

Единственный гол забил нападающий Булат Шафигуллин в первом периоде.

«Нефтехимик» одержал первую победу в этом сезоне КХЛ и занимает 11-е место в турнирной таблице «Запада» (3 очка). «Автомобилист» находится на второй строчке с 7 очками. Для клуба из Екатеринбурга это второе поражение в пяти матчах.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Гол: Шафигуллин — 2 (Митякин, Клок), 8:44 — 1:0.

Вратари: Гарипов — Аликин (58:14).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 20 (9+8+3) — 31 (9+10+12).

Судьи: Оленин, Оскирко.

11 сентября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена. 2725 зрителей.