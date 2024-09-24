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Сегодня, 21:11

«Автомобилист» победил «Нефтехимик» и возглавил таблицу «Востока»

Руслан Минаев
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«Автомобилист» на выезде обыграл «Нефтехимик» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.

В гостей шайбы забросили Кертис Волк и Ник Эберт. У хозяев отметился Александр Дергачев.

Клуб из Екатеринбурга одержал третью победу подряд и возглавил таблицу Восточной конференции — 13 очков. «Нефтехимик» потерпел четвертое поражение подряд — 9 очков и 6-я строчка.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Голы: Волк — 2 (мен., Зборовский), 8:33 — 0:1. Дергачев — 3 (бол., Сериков, Белозеров), 18:31 — 1:1. Эберт — 3 (Кузнецов, Мэйсек), 35:06 — 1:2.

Вратари: Загидулин (58:11) — Аликин.

Штраф: 2 — 12.

Броски: 29 (7+13+9) — 20 (9+5+6).

Судьи: Кочетов, Прокуратов.

24 сентября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена.

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