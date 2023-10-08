«Автомобилист» в овертайме обыграл «Нефтехимик»

«Автомобилист» на выезде в овертайме победил «Нефтехимик» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.

В основное время за клуб из Екатеринбурга забили Стефан Да Коста и Брукс Мэйсек. У команды из Нижнекамск дубль оформил Андрей Белозеров.

В овертайме победу гостям принес гол Алексея Бывальцева.

«Автомобилист» набрал 22 очка и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» находится на последнем, 12-м месте (9 очков). Команда проиграла третий матч подряд.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:3 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Белозеров — 5 (бол.), 11:30 — 1:0. Да Коста — 3 (Голышев, Широков), 14:42 — 1:1. Мэйсек — 6 (бол., Да Коста, Голышев), 40:44 — 1:2. Белозеров — 6 (бол., Сетдиков, Клок), 55:19 — 2:2. Бывальцев — 4 (бол., Широков), 63:26 — 2:3.

Вратари: Долганов — Аликин.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 21 (2+8+11+0) — 36 (11+9+12+4).

Судьи: Бирин, Кочетов.

8 октября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена. 3054 зрителя