Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:45

«Нефтехимик» — «Автомобилист»: смотреть трансляцию матча КХЛ онлайн

«Нефтехимик» сыграет с «Автомобилистом» в регулярном чемпионате КХЛ 26 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Булат Шафигуллин (ХК «Нефтехимик»).
Фото ХК «Нефтехимик»
Telegram Дзен

«Нефтехимик» сыграет с «Автомобилистом» в FONBET Чемпионате КХЛ в субботу, 26 октября. Игра пройдет в ледовом дворце «Нефтехим Арена» в Нижнекамске и начнется в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Нефтехимик» — «Автомобилист» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также смотреть игру можно на телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ.

Клуб из Нижнекамска набрал 21 очко и занимает 3-е место в Восточной конференции. Команда из Екатеринбурга с 22-мя баллами располагается на 2-й строчке на Востоке.

Матч «Нефтехимик» — «Автомобилист» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Нефтехимик

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Красно-белые нашли неожиданную замену Станковичу. Что происходит в «Спартаке»
Стали известны подробности о сбежавших из колонии в Липецкой области
Группу центрального аппарата ФСИН направили в Липецкую область после побега из ИК
Овечкин забил второй гол в сезоне в матче «Вашингтона» с «Филадельфией»
Израиль атаковал военные объекты на территории Ирана. Главное
Фигуриста Десятова отстранили от соревнований из-за подозрений в преступном сексуальном контакте
Сегодня
Вчера
Неделя