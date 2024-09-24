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Сегодня, 17:00

«Нефтехимик» — «Автомобилист»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

«Автомобилист» сыграет с «Нефтехимиком» в регулярном чемпионате КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Нефтехимик» и «Автомобилист» встретятся в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ во вторник, 24 сентября. Игра пройдет на «Нефтехим Арене» в Нижнекамске и начнется в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет телеканал «КХЛ Prime». Трансляция также доступна на онлайн-платформе «Кинопоиск» (по подписке).

Ключевые события игры «Нефтехимик» — «Автомобилист» доступны в матч-центре нашего сайта.

В регулярном чемпионате КХЛ обе команды провели по 8 игр. Нижнекамцы набрали 9 очков, а екатеринбуржцы — 11.

В сезоне-2023/24 «Нефтехимик» занял девятое место в Восточной конференции и не попал в плей-офф, а «Автомобилист» дошел до полуфинала Кубка Гагарина.

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Нефтехимик

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