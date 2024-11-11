«Нефтехимик» победил «Барыс» и прервал серию из пяти поражений подряд

«Нефтехимик» обыграл «Барыс» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:1.

У хозяев в этой встрече заброшенными шайбами отметились Никита Хоружев, Владимир Брюквин, Богдан Киселевич и Евгений Митякин, который также сделал результативную передачу. Единственный гол гостей на счету Батырлана Муратова.

«Нефтехимик» прервал пятиматчевую серию поражений и поднялся на седьмую позицию в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 24 очка в 26 играх. «Барыс» (14 баллов за 24 встречи) идет на 11-й строчке.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Барыс» (Астана) — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Голы: Хоружев — 3 (бол., Митякин, Леонтьев), 9:23 — 1:0. Брюквин — 2 (Точилкин, Профака), 29:23 — 2:0. Муратов — 1 (бол., Данияр, Савицкий), 34:12 — 2:1. Митякин — 6 (Лещенко, Барбер), 50:34 — 3:1. Киселевич — 1 (Клок), 53:32 — 4:1.

Вратари: Долганов — Бояркин.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 24 (11+7+6) — 27 (8+7+12).

Судьи: Лазарев, Шувалов.

11 ноября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена.