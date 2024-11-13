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Сегодня, 21:20

«Нефтехимик» дома уступил «Барысу» в овертайме

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«Барыс» на везде победил «Нефтехимик» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1 ОТ.

У нижнекамцев шайбу забросил Жан-Себастьян Ди. Авторами голов казахстанского клуба стали Омирхан Алибеков и Кирилл Панюков.

Астанинцы прервали 3-матчевую серию поражений.

После 27 игр «Нефтехимик» занимает 7-е место в Восточной конференции, набрав 25 очков. «Барыс» — на 11 месте после 25 матчей с 16 баллами.

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«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Барыс» (Астана) — 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)

Голы: Омирбеков — 4 (Муратов, Гайтамиров), 18:31 — 0:1. Ди — 5 (Белозеров, Барбер), 41:14 — 1:1. Панюков — 4 (Асетов, Камалов), 61:39 — 1:2.

Вратари: Долганов — Бояркин.

Штраф: 0 — 2.

Броски: 41 (10+17+13+1) — 25 (9+5+9+2).

Судьи: Белов, Оскирко.

13 ноября. Нижнекамск. «Нефтехим-Арена».

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ХК Барыс
ХК Нефтехимик

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