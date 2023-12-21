«Нефтехимик» прервал семиматчевую серию поражений, обыграв «Барыс»

«Нефтехимик» дома победил «Барыс» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.

У нижнекамского клуба отличились Евгений Митякин, Александр Дергачев и Кирилл Ураков. У команды из Астаны отличились Даниил Апальков и Энтони Камара.

«Нефтехимик» прервал семиматчевую серию поражений. Команда набрала 28 очков в 41 матче и занимает 10-е место на «Востоке».

«Барыс» проиграл четвертую встречу подряд и находится на последнем, 12-м месте.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Барыс» (Астана) — 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)

Голы: Митякин — 3 (Хлыстов, Шафигуллин), 0:22 — 1:0. Дергачев — 12 (Белозеров), 11:17 — 2:0. Апальков — 2, 26:25 — 2:1. Ураков — 2 (Сериков), 48:44 — 3:1. Камара — 7 (Оберг, Скленичка), 59:31 — 3:2.

Вратари: Тихомиров — Паскуале (59:11 — 59:31).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 23 (10+7+6) — 33 (10+11+12).

Судьи: Кулаков, Лаврентьев.

21 декабря. Нижнекамск. Нефтехим-Арена.