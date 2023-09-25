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Сегодня, 21:39

Хет-трик Оберга помог «Барысу» победить «Нефтехимик» в матче КХЛ

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
Понтус Оберг.
Фото ХК «Барыс»
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«Нефтехимик» дома проиграл «Барысу» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:6 ОТ.

Хет-триком в составе гостей отметился Понтус Оберг — это 20-й хет-трик среди шведских игроков в КХЛ и 33-й для хоккеистов «Барыса». Еще по шайбе забросили Кирилл Савицкий и Самат Данияр. Победу в овертайме казахстанскому клубу принес Райли Барбер.

У хозяев дубли оформили Рафаэль Бикмуллин и Александр Дергачев, еще один гол на счету Евгения Митякина.

«Барыс» с 9 очками после 10 матчей занимает 9-е место на «Востоке», «Нефтехимик» — последний (6 очков после 10 игр).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Барыс» (Астана) — 5:6 ОТ (2:1, 0:2, 3:2, 0:1)

Голы: Бикмуллин — 2 (Гайнуллин, Брюквин), 11:49 — 1:0. Оберг — 5 (Скленичка, Барбер), 12:33 — 1:1. Дергачев — 1 (бол., Белозеров, Клок), 14:19 — 2:1. Оберг — 6 (бол., Барбер, Скленичка), 25:10 — 2:2. Савицкий — 1 (бол., Омирбеков, Червены), 28:03 — 2:3. Дергачев — 2 (бол., Клок, Н. Якупов), 41:04 — 3:3. Бикмуллин — 3 (Хоружев), 41:26 — 4:3. Оберг — 7 (Барбер, Данияр), 43:57 — 4:4. Митякин — 1 (Хохлов, Н. Якупов), 49:21 — 5:4. Данияр — 1 (Рахманов), 53:37 — 5:5. Барбер — 5 (Скленичка), 61:12 — 5:6.

Вратари: Долганов — Паскуале.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 33 (18+5+10+0) — 38 (11+15+11+1).

Судьи: Сидоренко, Шувалов.

25 сентября. Нижнекамск. «Нефтехим-Арена». 2493 зрителя.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/
Понтус Оберг
КХЛ
ХК Барыс
ХК Нефтехимик
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