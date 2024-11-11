«Нефтехимик» встретится с «Барысом» в регулярном чемпионате КХЛ

«Нефтехимик» встретится с «Барысом» в матче FONBET чемпионата КХЛ в понедельник, 11 ноября. Игра будет проходить на «Нефтехим-Арене» в Нижнекамске и начнется в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и телеканал «КХЛ», а в Казахстане также канал «Qazsport».

Основные события игры «Нефтехимик» — «Барыс» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Ранее команды дважды встречались в регулярном чемпионате КХЛ-2024/25. 4 сентября победу одержал «Нефтехимик» (2:1 ОТ), а 3 ноября — «Барыс» (2:1 Б).

В этом сезоне «Нефтехимик» набрал 22 очка в 25 матчах, «Барыс» — 14 очков в 23 играх.

В этой встрече нижнекамцы будут пытаться прервать свою пятиматчевую безвыигрышную серию.

Матч «Нефтехимик» — «Барыс» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс