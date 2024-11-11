Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:00

«Нефтехимик» — «Барыс»: смотреть матч КХЛ онлайн

«Нефтехимик» встретится с «Барысом» в регулярном чемпионате КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Нефтехимик», соцсети
Telegram Дзен

«Нефтехимик» встретится с «Барысом» в матче FONBET чемпионата КХЛ в понедельник, 11 ноября. Игра будет проходить на «Нефтехим-Арене» в Нижнекамске и начнется в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и телеканал «КХЛ», а в Казахстане также канал «Qazsport».

Основные события игры «Нефтехимик» — «Барыс» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Ранее команды дважды встречались в регулярном чемпионате КХЛ-2024/25. 4 сентября победу одержал «Нефтехимик» (2:1 ОТ), а 3 ноября — «Барыс» (2:1 Б).

В этом сезоне «Нефтехимик» набрал 22 очка в 25 матчах, «Барыс» — 14 очков в 23 играх.

В этой встрече нижнекамцы будут пытаться прервать свою пятиматчевую безвыигрышную серию.

Матч «Нефтехимик» — «Барыс» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
ХК Нефтехимик

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Ови побьет рекорд результативности НХЛ Гретцки уже в феврале?
Биография Деонтея Уайлдера: жизнь и карьера короля эпатажа и трештока
Песков рассказал, как Россия ответит на попытки разрешить ВСУ бить вглубь РФ
СМИ узнали о назначении экспертизы после смерти пресс-секретаря SHAMAN
Создатели «Смуты» предоставят бесплатный доступ к игре в компьютерных клубах РФ
Биография Яромира Ягра: 37 сезонов и 13 команд великого чешского форварда
Сегодня
Вчера
Неделя