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Сегодня, 17:45

«Нефтехимик» — «Барыс»: смотреть матч КХЛ онлайн

«Нефтехимик» и «Барыс» проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 13 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
«Нефтехимик» и «Барыс» проведут матч в Нижнекамске.
Фото ХК «Нефтехимик», Telegram
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«Нефтехимик» и «Барыс» проведут матч в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 13 ноября. Матч пройдет на «Нефтехим-Арене» в Нижнекамске. Стартовое вбрасывание — 19.00 по московскому времени.

Трансляцию матча «Нефтехимик» — «Барыс» в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также встречу транслирует официальный сайт КХЛ, а в Казахстане — телеканал «Qazsport».

За ключевыми событиями игры «Нефтехимик» — «Барыс» можно следить в матч-центре сайта «СЭ».

«Нефтехимик» в этом регулярном чемпионате набрал 24 очка в 26 матчах, у «Барыса» — 14 очков в 24 играх.

Матч «Нефтехимик» — «Барыс» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

ХК Барыс
ХК Нефтехимик

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