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Сегодня, 23:05

«Нефтехимик» — «Барыс»: видеообзор матча КХЛ

Алина Савинова
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«Нефтехимик» обыграл «Барыс» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:1.

Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
ХК Нефтехимик

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