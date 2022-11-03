Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:15

«Нефтехимик» прервал 11-матчевую победную серию ЦСКА

Анна Горшкова
Корреспондент
Telegram Новости

«Нефтехимик» в овертайме обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:3.

Голами в составе клуба из Нижнекамска отметились Рафаэль Бикмуллин, Евгений Митякин, Егор Попов. Победный гол в овертайме на счету Кирилла Воробьева.

За московскую команду шайбы забросили Сергей Плотников, Прохор Полтапов, Владислав Каменев.

«Нефтехимик» прервал 11-матчевую победную серию ЦСКА. Московская команда занимает второе место в турнирной таблице Запада с 38 очками в 25 играх.

Нижнекамский клуб находится на 10-й строчке на Востоке, набрав 21 очко в 25 матчах.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — ЦСКА (Москва) — 4:3 ОТ (1:2, 2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Плотников — 8 (Киселевич, Слепышев), 9:16 — 0:1. Бикмуллин — 1 (Кашников, Шинкарук), 9:32 — 1:1. Полтапов — 4 (Юртайкин), 14:16 — 1:2. Митякин — 5 (Камара), 20:20 — 2:2. Каменев — 10 (Окулов), 20:45 — 2:3. Е.А. Попов — 2 (Галимов, Сидоров), 22:49 — 3:3. Воробьев — 2 (п.в.), 60:29 — 4:3.

Вратари: Озолин — Рейдеборн (60:17).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 33 (9+10+13+1) — 38 (14+12+12+0).

Судьи: Васильев, Гашилов.

3 ноября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена.

КХЛ
ХК Нефтехимик
ХК ЦСКА (Москва)
5
9
Читайте также
«Менять правила из-за Валиевой сейчас нельзя». Мнение Александра Энберта
Удивительные истории из жизни Плющенко: «Раздевалка для меня превратилась в тюремную камеру»
США предупредили КНДР о санкциях за «поставки оружия» России
Журналист Андрей Караулов сообщил об обысках в его доме
Пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом обрадовалась его выходу из колонии
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Мартемьянов — о поражении от «Авангарда»: «Игрой команды доволен, никаких претензий к парням нет»

«Ак Барс» в серии буллитов обыграл «Салават Юлаев»