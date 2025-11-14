14 ноября, 16:15
«Нефтехимик» и ЦСКА встретятся в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в пятницу, 14 ноября. Матч пройдет на ледовой арене «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске. Начало — в 19.00 по московскому времени.
Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале «КХЛ ТВ» и официальном сайте КХЛ.
Следить за ключевыми событиями игры «Нефтехимик» — ЦСКА можно в матч-центре на сайте «СЭ».
Команда из Нижнекамска набрала 29 очков в 26 матчах и занимает шестое место в Восточной конференции. Армейцы с 26 очками в 25 играх располагаются на восьмой строчке «Запада».
Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2025/26 пройдет с 5 сентября по 20 марта.