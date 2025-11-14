«Нефтехимик» на своем льду победил ЦСКА

«Нефтехимик» на своем льду обыграл ЦСКА в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:2. У нижнекамского клуба по 2 очка набрали Герман Точилкин (1+1) и Булат Шафигуллин (0+2), также по шайбе забросили Лука Профака и Никита Хлыстов. У армейцев по голу на счету Даниэля Спронга и Виталия Абрамова. «Нефтехимик» набрал 31 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, ЦСКА с 26 очками — на восьмой строчке «Запада». FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

14 ноября, 19:00. Нефтехим-Арена (Нижнекамск) Нефтехимик ЦСКА

Павел Леонидович никитин опять за свое... 15.11.2025

rotkiv Ха-ха, нефтехимику респект а лузеры из цска, позорящие славное прошлое клуба, продолжайте в дом же духе, вам не поможет ни кто, пока не разгонят 2/3 этих лузеров 14.11.2025

Антинато Факуса Не доработали Армейцы, снова третий период (хотя с учётом уровня соперника и остальное время не очень). Ну, хоть в обороне меньше лажи стало немного последние матчи, в атаке только чуть лучше - соответственно в атаке нужно много-много прибавлять (сомневаюсь, при Никитине), в обороне немного подтянуть (при Никитине обязательно). Будем надеяться на лучшее! 14.11.2025

Saiga-спринтер Скринька .. не нес бы своей дилетантской ахинейки, сошел бы просто за недалекого в хоккее, а так дундук .. дундуком. 14.11.2025

голос из Санкт-Петербурга Вся страна болела за провинцию Нижнекамск и Череповец! Молодцы! Обыграли московских наглых денежных мешков ЦСКА и Спартак! 14.11.2025

AK-09 Какого Гамзина??? Его расстреливают,в упор, с 2-х метров. Не надо придумывать. 14.11.2025

ну я Всем в очередной раз хочу сказать: команда заметно прибавляет. Скоро сами будете кричать: какой замечательный тренер. Скриньте! 14.11.2025

wishesid У Никитина с хорошими то игроками игра унылая была, а с этим составом и подавно.Смотреть на это трезвыми глазами невозможно 14.11.2025

Saiga-спринтер Импотенция этого в ЦСКА в нападение явление хроническое и "лечению" не подлежит. Стыдно смотреть, что такая никакая командешка носит название великого ЦСКА. 14.11.2025

Saiga-спринтер Такая якобы "игра" ЦСКА может якобы "радовать" только очень далёкого от понимания хоть чего-то в хоккее. 14.11.2025

AK-09 Что было у Провольнева в голове,когда он отдавал пас? В обороне беда (кроме Гамзина),в атаке полная импотенция (кроме Спронга)...Безнадега. 14.11.2025

Братчанин Второй пропущенный гол, конечно, Гамзина.. Всё-таки, нет у него стабильности. Нет уверенности, что победим, когда он в воротах...Два сухих матча - еще не показатель... 14.11.2025

nikvp А я заметил, что Нефтехимик выиграл. 14.11.2025

diskmen Чем радует.Борьбой за 8 место со СКА и игрой на контратаках.Игра от обороны позорна для нашего клуба.Только ИЗУВЕР может радоваться такой игре.И правда ЛУЗЕРЫ. 14.11.2025

knight templar Ну и? Мартина больше нет. Кто теперь виноват? Никитину пора собирать чемодан, надоело! 14.11.2025

diskmen При равном матче Писец к ЦСКА подкрался незаметно.В этом сезоне Армейцы Чемпионы по поражению в конце. 14.11.2025

ну я Немного невезения, многовато ошибок на выходных зоны. Играли лучше, но так бывает. Видео как тренер делает свою команду и игроки его понимают всё лучше. Для меня пока не вписывается Коваленко и слабоватбывший капитан... Но игра радует, а нам ещё прибавлять и прибавлять 14.11.2025

AZ ЦСКА можно поздравить с очередным бездарным профукиванием концовки!))) 14.11.2025