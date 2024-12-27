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Сегодня, 21:57

ЦСКА нанес «Нефтехимику» четвертое поражение подряд

Алина Савинова
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ЦСКА в серии буллитов победил «Нефтехимик» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1.

В основное время на гол форварда армейцев Максима Соркина заброшенной шайбой ответил нападающий нижнекамской команды Евгений Митякин. Победный буллит реализовал Денис Гурьянов.

ЦСКА выиграл 10-й матч подряд. Московский клуб набрал 55 очков в 38 играх и поднялся на второе место в турнирной таблице Западной конференции. У «Нефтехимика» четвертое поражение подряд. Клуб из Нижнекамска с 37 очками после 39 матчей идет восьмым на «Востоке».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — ЦСКА — 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Соркин — 18 (бол., Нестеров, Абрамов), 26:47 — 0:1. Митякин — 11 (бол., Ди, Белозеров), 52:30 — 1:1.

Победный буллит: Гурьянов.

Вратари: Долганов — Гамзин.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 40 (12+10+16+2) — 27 (8+13+5+1).

Судьи: Гашилов, Кочетов.

27 декабря. Нижнекамск. Нефтехим-Арена. 3815 зрителей

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