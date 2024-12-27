Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:15

«Нефтехимик» — ЦСКА: смотреть трансляцию матча КХЛ

«Нефтехимик» примет ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Нефтехимик», Telegram
Telegram Дзен

«Нефтехимик» примет ЦСКА в матче FONBET чемпионата КХЛ в пятницу, 27 декабря. Игра будет проходить в ледовом дворце «Нефтехим Арена» в Нижнекамске, стартовое вбрасывание состоится в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-платформа «Кинопоиск». С ключевыми событиями игры «Нефтехимик» — ЦСКА можно ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Предыдущая встреча команд прошла в Москве 22 декабря и завершилась победой армейцев со счетом 7:4.

«Нефтехимик» набрал 36 очков в 38 матчах регулярного чемпионата КХЛ, ЦСКА провел 37 игр и набрал 53 очка. 24 декабря нижнекамцы уступили «Северстали» (1:4), а москвичи 25 декабря одержали девятую победу подряд, обыграв СКА на своей арене (6:5).

Матч «Нефтехимик» — ЦСКА — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.

Хоккей
КХЛ
ХК Нефтехимик
ХК ЦСКА (Москва)
Читайте также
В Норвегии объяснили причину отказа взять на борт россиян с сухогруза Ursa Major
Трамп посоветовал Гретцки баллотироваться на пост премьер-министра Канады
Минское «Динамо» обыграло «Ак Барс» в матче КХЛ
СМИ указали на резкий рост цен на европейский газ после слов Путина
Джикия и Соболев попали в позорный рейтинг, на Абаскаля набросились эксперты, Станковичу пророчат титул. Что сейчас происходит в «Спартаке»
Президент Сербии заявил о намерении США приобрести «Северный поток»
Сегодня
Вчера
Неделя