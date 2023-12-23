Московское «Динамо» в овертайме обыграло «Нефтехимик»

Московское «Динамо» на выезде одержало победу над «Нефтехимиком» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил Даниил Пыленков.

В основное время за бело-голубых отличились Дмитрий Рашевский и Павел Кудрявцев. Шайбы хозяев на счету Никиты Сетдикова и Андрея Белозерова.

«Динамо» (62 очка) лидирует в Западной конференции КХЛ после 43 матчей. «Нефтехимик» (39) после 42 игр идет десятым на «Востоке».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Динамо» (Москва) — 2:3 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Сетдиков — 7 (Бикмуллин, Сидоров), 11:32 — 1:0. Белозеров — 13 (Хлыстов), 12:52 — 2:0. Рашевский — 17 (Уил, Малышев), 16:09 — 2:1. Кудрявцев — 8 (Гусев, Пыленков), 33:23 — 2:2. Пыленков — 4 (О`Делл, Уил), 64:40 — 2:3.

Вратари: Тихомиров — Моторыгин.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 27 (7+8+10+2) — 39 (18+10+9+2).

Судьи: Соин, Степучев.

23 декабря. Нижнекамск. Нефтехим-Арена.