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Сегодня, 21:12

Минское «Динамо» выиграло у «Нефтехимика»

Руслан Минаев
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Минское «Динамо» на выезде победило «Нефтехимик» в матче FONBET Чемпионате КХЛ — 5:1.

У гостей шайбы забросили Вадим Мороз (дубль), Вадим Шипачев, Даниил Липский и Крис Тирни. У хозяев отметился Григорий Селезнев.

«Динамо» прервало серию из трех поражений. Минчане с 58 очками занимают 7-е место в таблице Западной конференции. «Нефтехимик» с 43 очками — на 9-й строчке таблицы «Востока».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Динамо» (Минск) — 1:5 (0:0, 0:3, 1:2)

Голы: Липский — 3 (Уэлле), 21:38 — 0:1. Тирни — 6 (мен.), 32:51 — 0:2. Шипачев — 7 (Уэлле, Гросс), 35:30 — 0:3. Мороз — 15 (Горбунов, Мелош), 49:05 — 0:4. Мороз — 16, 51:46 — 0:5. Селезнев — 9 (Ураков, Юзленко), 55:48 — 1:5.

Вратари: Долганов — Демченко.

Штраф: 7 — 15.

Броски: 21 (6+7+8) — 24 (8+9+7).

Судьи: Шувалов, Юдаков.

30 января. Нижнекамск. Нефтехим-Арена. 3054 зрителя.

КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Нефтехимик
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