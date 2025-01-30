«Нефтехимик» и «Динамо» Минск сыграют в регулярном чемпионате КХЛ

«Нефтехимик» и «Динамо» Минск сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 30 января. Матч пройдет на «Нефтехим-Арене» в Нижнекамске и начнется в 19.00 по московскому времени.

Трансляция игры «Нефтехимик» — «Динамо» Минск пройдет на онлайн-платформе «Кинопоиск» и официальном сайте КХЛ. В Белоруссии игры КХЛ можно смотреть на канале «Беларусь 5».

Следить за ключевыми событиями игры «Нефтехимик» — «Динамо» Минск можно в матч-центре нашего сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Нефтехимик» провел 50 матчей и набрал 43 очка, у минского «Динамо» — 47 матчей и 56 очков. Нижнекамцы в предыдущей игре уступили «Северстали» (1:2), а минчане — проиграли обладателю Кубка Гагарина «Металлургу» (1:4).