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Сегодня, 21:36

«Куньлунь» по буллитам обыграл «Нефтехимик»

Мария Гусева
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«Куньлунь» по буллитам обыграл «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2.

В основное время в составе победителей голы забили Томаш Юрчо и Зак Лесли. За клуб из Нижнекамска шайбы забросили Ансель Галимов и Булат Шафигуллин.

В серии буллитов сильнее оказался «Куньлунь». Победный бросок на счету Зака Лесли.

В следующем матче «Нефтехимик» сыграет с «Торпедо» 24 декабря. «Куньлунь» встретится с «Сочи» на день раньше.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Куньлунь» (Пекин) — 2:3 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Галимов — 8 (Федотов, Шафигуллин), 10:51 — 1:0. Юрчо — 1 (Лесли, Родуолд), 31:37 — 1:1. Лесли — 7 (Вуд, Йип), 44:01 — 1:2. Шафигуллин — 3 (мен.), 49:04 — 2:2.

Победный буллит: Лесли.

Вратари: Тихомиров — Смит.

Штраф: 14 — 20.

Броски: 32 (9+9+11+3) — 21 (6+8+7+0).

Судьи: Овчинников, Сергеев.

21 декабря. Нижнекамск. Нефтехим-Арена.

Хоккей
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Нефтехимик
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