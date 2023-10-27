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27 октября, 21:49

«Куньлунь» по буллитам переиграл «Нефтехимик»

Руслан Минаев
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«Куньлунь» на выезде победил «Нефтехимик» по буллитам в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3.

Победный буллит реализовал Люк Локхарт.

«Куньлунь» с 19 очками занимает 10-е место на «Западе». «Нефтехимик» с 23 очками — на 9-м месте «Востока».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 3:4 Б (0:0, 2:1, 1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Попов — 2 (Шерстобитов, Бикмуллин), 32:19 — 1:0. Белозеров — 8 (бол., Дергачев, Н. Якупов), 33:57 — 2:0. Челиос — 3 (Вонг, Локхарт), 39:55 — 2:1. Меркли — 2, 45:34 — 2:2. Локхарт — 3, 47:35 — 2:3. Дергачев — 5 (Сетдиков, Клок), 59:57 — 3:3.

Победный буллит: Локхарт.

Вратари: Долганов (57:41 — 59:57Николаев, 65:00) — Джурасик.

Штраф: 8 — 14.

Броски: 52 (12+14+23+3) — 31 (9+8+10+4).

Судьи: Гашилов, Шувалов.

27 октября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Нефтехимик
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