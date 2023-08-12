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Сегодня, 14:26

«Нефтехимик» проиграл «Куньлуню» в матче Кубка LADA

Мария Гусева
Корреспондент
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«Куньлунь» одержал крупную победу над «Нефтехимиком» в матче Кубка LADA — 6:1.

У победителей голами отметились Клифф Пу (дубль), Иван Лисин, Девин Броссо (дубль) и Паркер Фу. У нижнекамского клуба шайбу забросил Булат Шафигуллин.

В Кубке LADA принимают участие «Нефтехимик», «Химик», «Лада» и «Куньлунь».

В следующем матче «Куньлунь» сыграет с «Химиком» 13 августа. «Нефтехимик» встретится с «Ладой» в этот же день.

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Куньлунь» (Пекин) — 1:6 (0:4, 0:1, 1:1)

Голы: Пу — 1 (Т. Вонг, С. Фу), 7:30 — 0:1. Лисин — 1 (О. Вонг, Сомерби), 8:11 — 0:2. Броссо — 2 (Кэмпбелл, Лесли), 9:35 — 0:3. Броссо — 3 (бол., Кэмпбелл, Фрэм), 10:50 — 0:4. С. Фу — 1 (Кэмпбелл, Спроул), 30:16 — 0:5. Шафигуллин — 1 (бол., Дергачев, Брюквин), 43:00 — 1:5. Пу — 2 (бол., Т. Вонг), 58:18 — 1:6.

Вратари: Гарипов (Озолин, 10:50) — Лазушин.

Штраф: 16 — 8.

Судьи: Наумов, Ромасько. 12 августа. Тольятти. Лада Арена.

Хоккей
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Нефтехимик
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