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Сегодня, 17:30

«Нефтехимик» — «Куньлунь»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Нефтехимик» — «Куньлунь» проведут матч регулярном чемпионате КХЛ 25 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Нефтехимик», Telegram
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Матч «Нефтехимик» — «Куньлунь» пройдет в FONBET чемпионате КХЛ в понедельник, 25 ноября. Встреча на «Нефтехим-Арене» в Нижнекамске начнется в 19.00 по московскому времени.

Игру «Нефтехимик» — «Куньлунь» в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также матч можно смотреть на официальном сайте КХЛ.

Ключевые события и результат игры «Нефтехимик» — «Куньлунь» изучайте в нашем матч-центре.

В чемпионате КХЛ-2024/25 «Нефтехимик» провел 31 матч и набрал 30 очков, у Куньлуня» — 30 игр и 25 очков.

В субботу нижнекамцы на своей арене победили «Салават Юлаев» (4:2). «Ред Стар» в предыдущем матче регулярки обыграл «Трактор» (4:1) и продлил победную серию до трех встреч.

Матч «Нефтехимик» — «Куньлунь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Нефтехимик

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