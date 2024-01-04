«Нефтехимик» — «Лада»: видеообзор матча КХЛ

«Нефтехимик» и «Лада» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Встреча прошла в Нижнекамске 4 января и завершилась победой хозяев — 4:3 ОТ.

Видео лучших моментов матча «Нефтехимик» — «Лада» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

После 48 матчей «Лада» занимает четвертую строчку в Восточной конференции, набрав 58 очков. «Нефтехимик» — десятый (45 очков в 47 играх).

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