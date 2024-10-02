«Нефтехимик» в серии буллитов обыграл «Ладу» и прервал серию из шести поражений подряд

«Нефтехимик» на домашнем льду победил «Ладу» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2 Б.

Победный буллит забросил Егор Корбит.

В основное время у нижнекамцев отличились Вячеслав Лещенко и Евгений Митякин.

Шайбы гостей на счету Никиты Попугаева и Максима Березина.

«Нефтехимик» (13 очков) прервал серию из шести поражений подряд и поднялся на четвертое место в Восточной конференции. «Лада» (8) идет десятой на «Востоке».

FONBET Чемпионат КХЛ

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Лада» (Тольятти) — 3:2 Б (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 1:0)

Голы: Лещенко — 4 (Белозеров), 12:48 — 1:0. Митякин — 2 (бол., Лещенко, Клок), 26:37 — 2:0. Попугаев — 4 (Михайлов, Баранцев), 41:55 — 2:1. Березин — 1 (Ожгихин, Червоненко), 56:49 — 2:2.

Победный буллит: Корбит.

Вратари: Долганов — Подъяпольский.

Штраф: 13 — 7.

Броски: 28 (11+9+8+0) — 43 (13+11+17+2).

Судьи: Гамалей, Якимов.

2 октября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена. 2353 зрителя.