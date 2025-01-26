«Нефтехимик» победил «Ладу» и прервал 6-матчевую серию поражений

«Нефтехимик» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ победил «Ладу» (4:2).

Нижнекамцы прервали 6-матчевую серию поражений и обошли тольяттинцев в турнирной таблице Восточной конференции: «Нефтехимик» (43 очка) поднялся на девятую строчку, «Лада» (42) опустилась на десятое место.

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«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Лада» (Тольятти) — 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Голы: Хоружев — 9 (бол., Лещенко), 4:55 — 1:0. Шараканов — 6 (Алтыбармакян), 8:39 — 1:1. Барбер — 7 (Сериков), 20:41 — 2:1. А. Волков — 6 (бол., Кугрышев, Шараканов), 46:56 — 2:2. Капустин — 2 (Митякин), 53:12 — 3:2. Митякин — 13 (бол., Белозеров, Пастухов), 55:54 — 4:2.

Вратари: Долганов — Трушков.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 33 (8+18+7) — 26 (8+5+13).

Судьи: Гамалей, Светилов.

26 января. Нижнекамск. Нефтехим-Арена. 2981 зритель