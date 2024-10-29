Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:14

«Лада» выиграла у «Нефтехимика»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

«Лада» на выезде обыграла «Нефтехимик» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:0.

У гостей шайбы забросили Иван Романов, Магомед Шараканов и Рафаэль Бикмуллин.

«Лада» набрала 19 очков и занимает 9-е место в таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» с 21 очком — на 6-й строчке.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Лада» (Тольятти) — 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

Голы: Романов — 3 (Семин), 0:17 — 0:1. Шараканов — 2 (Попугаев, Неколенко), 26:03 — 0:2. Бикмуллин — 2 (Джозефс, Шараканов), 29:46 — 0:3.

Вратари: Долганов — Подъяпольский.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 43 (14+12+17) — 23 (7+11+5).

Судьи: Белов, Оскирко.

29 октября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена.

Хоккей
КХЛ
ХК Лада
ХК Нефтехимик

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Следователи проведут проверку из-за угроз в адрес семьи Ильи Резника
Главный тренер «Миннесоты» Хайнс оценил игру Капризова
Месси выделил одного футболиста, «Реал» обвинил УЕФА в заговоре и мести. Что произошло после того, как Родри получил «Золотой мяч»
Взять на взнос: россияне смогут разом забрать до 412 тыс. рублей пенсионных накоплений
Эксперт оценила возможные выдачи пенсионных накоплений в РФ единоразово
Почему Карпин не прав. Комментаторов надо прекратить пинать. Они делают свою работу
Сегодня
Вчера
Неделя