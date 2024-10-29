«Лада» выиграла у «Нефтехимика»

«Лада» на выезде обыграла «Нефтехимик» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:0.

У гостей шайбы забросили Иван Романов, Магомед Шараканов и Рафаэль Бикмуллин.

«Лада» набрала 19 очков и занимает 9-е место в таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» с 21 очком — на 6-й строчке.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Лада» (Тольятти) — 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

Голы: Романов — 3 (Семин), 0:17 — 0:1. Шараканов — 2 (Попугаев, Неколенко), 26:03 — 0:2. Бикмуллин — 2 (Джозефс, Шараканов), 29:46 — 0:3.

Вратари: Долганов — Подъяпольский.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 43 (14+12+17) — 23 (7+11+5).

Судьи: Белов, Оскирко.

29 октября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена.