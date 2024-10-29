«Нефтехимик» примет «Ладу» в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 29 октября, на льду «Нефтехим-Арены» в Нижнекамске. Начало встречи — в 19.00.

Трансляцию игры «Нефтехимик» — «Лада» ведет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также матч в прямом эфире можно смотреть на официальном сайте лиги.

Следить за ключевыми событиями игры «Нефтехимик» — «Лада» можно в матч-центре сайта «СЭ».

В этом регулярном чемпионате «Нефтехимик» набрал 21 очко в 21 матче, его предыдущим соперником был «Автомобилист» (2:3). У «Лады» — 19 игр и 17 очков, в предыдущем матче тольяттинцы проиграли лидеру Восточной конференции «Трактору» (1:2 ОТ).

Матч «Нефтехимик» — «Лада» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.