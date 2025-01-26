Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:30

«Нефтехимик» — «Лада»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Нефтехимик» сыграет с «Ладой» в регулярном чемпионате КХЛ 26 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Максим Третьяк, игрок ХК «Лада».
Фото ХК «Лада»
Telegram Дзен

«Нефтехимик» встретится с «Ладой» в рамках FONBET Чемпионата КХЛ в воскресенье, 26 января. Матч пройдет на льду «Нефтехим-Арены» в Нижнекамске. Начало — в 17.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Нефтехимик» — «Лада» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2024/2025 стартовал 3 сентября 2024-го и завершится 23 марта 2025-го. Плей-офф состоится с 26 марта по 25 мая.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Лада
ХК Нефтехимик
Читайте также
Американские СМИ сообщили об уникальных FPV-дронах на вооружении ВС РФ
Цвет примирения и забытая Библия: как прошла инаугурация Трампа. Детали
Тренер «Вашингтона» Карбери рассказал о гонке Овечкина за Гретцки
Украинский фигурист Колесник призвал не допускать россиян на Олимпиаду-2026
Спортдиректор «Спартака» объявил, какого игрока «МанСити» он хочет купить. Трансферные слухи РПЛ
Владелец сгоревшего отеля в Турции обвинил в пожаре сотрудников
Популярное видео
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя