«Нефтехимик» встретится с «Ладой» в рамках FONBET Чемпионата КХЛ в воскресенье, 26 января. Матч пройдет на льду «Нефтехим-Арены» в Нижнекамске. Начало — в 17.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Нефтехимик» — «Лада» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2024/2025 стартовал 3 сентября 2024-го и завершится 23 марта 2025-го. Плей-офф состоится с 26 марта по 25 мая.

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