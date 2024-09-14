«Нефтехимик» победил «Локомотив» и возглавил таблицу Восточной конференции

«Нефтехимик» одержал домашнюю победу над «Локомотивом» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 1:0.

Единственную шайбу в этой встрече забросил Никита Хоружев.

«Нефтехимик» набрал восемь очков и возглавил таблицу Восточной конференции КХЛ. «Локомотив» с таким же количеством баллов идет на второй строчке Запада.

В следующем матче «Нефтехимик» сыграет в гостях с «Сибирью», а «Локомотив» примет «Ладу». Обе встречи пройдут 17 сентября.

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Гол: Хоружев — 1 (Жукенов, Брюквин), 10:44 — 1:0.

Вратари: Долганов — Мельничук (58:23).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 19 (5+11+3) — 46 (16+16+14).

Судьи: Ромасько, Спирин.

14 сентября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена. 3540 зрителей.