«Нефтехимик» и «Металлург» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в четверг, 23 октября. Матч пройдет на льду «Нефтехим-Арены» в Нижнекамске. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Нефтехимик» — «Металлург» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ. Жители Магнитогорска могут следить за игрой своей команды на телеканале «ТВ-ИН» (начало эфира — в 20.50 по местному времени).

Команда из Нижнекамска набрала 19 очков в 18 матчах и занимает шестое место в Восточной конференции. Магнитогорцы с 30 очками в 18 играх идут на первой строчке «Востока».

