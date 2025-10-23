Видео
23 октября, 16:15

«Нефтехимик» — «Металлург»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Нефтехимик» и «Металлург» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 23 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
«Нефтехимик» и «Металлург» сыграют в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в четверг, 23 октября.
Фото ХК «Нефтехимик»

«Нефтехимик» и «Металлург» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в четверг, 23 октября. Матч пройдет на льду «Нефтехим-Арены» в Нижнекамске. Начало — в 19.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
23 октября, 19:00. Нефтехим-Арена (Нижнекамск)
Нефтехимик
Металлург Мг

Следить за ключевыми событиями игры «Нефтехимик» — «Металлург» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ. Жители Магнитогорска могут следить за игрой своей команды на телеканале «ТВ-ИН» (начало эфира — в 20.50 по местному времени).

Команда из Нижнекамска набрала 19 очков в 18 матчах и занимает шестое место в Восточной конференции. Магнитогорцы с 30 очками в 18 играх идут на первой строчке «Востока».

Матч «Нефтехимик» — «Металлург» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

