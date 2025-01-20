Шайба Вовченко принесла «Металлургу» победу над «Нефтехимиком» в овертайме

Сегодня, 21:59
«Металлург» на выезде обыграл «Нефтехимик» в овертайме матча FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2
За магнитогорскую команду шайбы забросили Егор Коробкин, Данила Юров и решивший исход матча в овертайме Даниил Вовченко.
Авторами голов хозяев стали Евгений Митякин и Никита Хоружев.
«Металлург» набрал 61 очко за 48 матчей и занимает 4-е место в Восточной конференции, «Авангард» идет 10-м с 41 баллом в 47 встречах.
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Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Металлург Мг» (Магнитогорск) — 2:3 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 0:1)
Голы: Митякин — 12 (Барбер, Белозеров), 0:32 — 1:0. Коробкин — 7 (Моисеев, Орехов), 11:50 — 1:1. Хоружев — 8 (Селезнев, Лещенко), 28:42 — 2:1. Юров — 10 (Вовченко, Петунин), 41:26 — 2:2. Вовченко — 10 (Юров), 60:39 — 2:3.
Вратари: Долганов — Набоков.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 27 (13+13+1+0) — 33 (6+7+17+3).
Судьи: Беляев, Степучев.
20 января. Нижнекамск. Нефтехим-Арена. 2245 зрителей