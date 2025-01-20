Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:59

Шайба Вовченко принесла «Металлургу» победу над «Нефтехимиком» в овертайме

Даниил Аршавский
Telegram Дзен

«Металлург» на выезде обыграл «Нефтехимик» в овертайме матча FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2

За магнитогорскую команду шайбы забросили Егор Коробкин, Данила Юров и решивший исход матча в овертайме Даниил Вовченко.

Авторами голов хозяев стали Евгений Митякин и Никита Хоружев.

«Металлург» набрал 61 очко за 48 матчей и занимает 4-е место в Восточной конференции, «Авангард» идет 10-м с 41 баллом в 47 встречах.

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Металлург Мг» (Магнитогорск) — 2:3 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Митякин — 12 (Барбер, Белозеров), 0:32 — 1:0. Коробкин — 7 (Моисеев, Орехов), 11:50 — 1:1. Хоружев — 8 (Селезнев, Лещенко), 28:42 — 2:1. Юров — 10 (Вовченко, Петунин), 41:26 — 2:2. Вовченко — 10 (Юров), 60:39 — 2:3.

Вратари: Долганов — Набоков.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 27 (13+13+1+0) — 33 (6+7+17+3).

Судьи: Беляев, Степучев.

20 января. Нижнекамск. Нефтехим-Арена. 2245 зрителей

Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Нефтехимик
Читайте также
США в ожидании первого дня Трампа у власти. Что пишут СМИ
Тренер «МЮ» Аморим назвал свою команду худшей в истории клуба
Зарезавший женщину в Москве спрятал ее тело в «Запорожце» Гоши Куценко
«Зенит» скоро объявит о сделке на 40 млн, «Динамо» нашло топовых россиян вместо Бителло. Трансферные слухи РПЛ
В бундестаге на следующей неделе обсудят возможность запрета АдГ в ФРГ
«Зенит»: Луис Энрике — на вход, Артур и Вендел — на выход. Все подробности трансферов
Популярное видео
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя