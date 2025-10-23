23 октября, 21:20
«Нефтехимик» дома обыграл «Металлург» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:3.
У хозяев шайбы забросили Владислав Барулин, Андрей Белозеров, Евгений Митякин, Григорий Селезнев и Герман Точилкин. У гостей по два очка набрали Роман Канцеров (1+1) и Владимир Ткачев (0+2).
«Нефтехимик» прервал серию «Металлурга» из трех побед. Нижнекамский клуб набрал 21 очко и занимает 5-е место в таблице Восточной конференции. «Магнитка» с 30 очками продолжает лидировать на «Востоке».
Давлет Нурпиисов
то же самое ждет и Аву
24.10.2025
Давлет Нурпиисов
Буквально несколько дней назад ..еще до этой игры- писал что магниты сдуваются... меня дерьмом поливали со всех сторон неадекваты. Время показало- что я оказался прав
24.10.2025
За спорт!
Теперь в Омск.
23.10.2025
Andrey Sakharov
Кипер у Нефти отлично играет. Чего не скажешь о тех, кто стоит в воротах Металлурга
23.10.2025
За спорт!
Какого кукана надо было воротчика снимать?
23.10.2025