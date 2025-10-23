«Нефтехимик» прервал серию «Металлурга» из трех побед

«Нефтехимик» дома обыграл «Металлург» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:3.

У хозяев шайбы забросили Владислав Барулин, Андрей Белозеров, Евгений Митякин, Григорий Селезнев и Герман Точилкин. У гостей по два очка набрали Роман Канцеров (1+1) и Владимир Ткачев (0+2).

«Нефтехимик» прервал серию «Металлурга» из трех побед. Нижнекамский клуб набрал 21 очко и занимает 5-е место в таблице Восточной конференции. «Магнитка» с 30 очками продолжает лидировать на «Востоке».