Гол Пастухова в овертайме помог «Нефтехемику» обыграть «Металлург»

«Нефтехимик» дома обыграл «Металлург» в матче ФОНБЕТ КХЛ — 2:1 ОТ.

В составе хозяев заброшенной шайбой отметились Егор Корбит и Илья Пастухов. За «Металлург» забил Люк Джонсон.

После 48 матчей «Металлург» лидирует в Восточной конференции, набрав 66 очков. «Нефтехимик» — девятый (47 очков в 48 играх).

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Металлург Мг» (Магнитогорск) — 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Корбит — 2 (Ураков, Кашников), 36:16 — 1:0. Джонсон — 11 (Коробкин, Гребенкин), 41:00 — 1:1. Пастухов — 1 (Жукенов), 61:49 — 2:1.

Вратари: Загидулин (Долганов, 37:00) — Набоков.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 28 (11+9+6+2) — 37 (12+11+13+1).

Судьи: Оленин, Сидоренко.

5 января. Нижнекамск. Нефтехим-Арена.