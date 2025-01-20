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Сегодня, 17:45

«Нефтехимик» — «Металлург»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Нефтехимик» и «Металлург» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Нефтехимик», Telegram
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«Нефтехимик» и «Металлург» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в понедельник, 20 января. Игра пройдет на «Нефтехим-Арене» в Нижнекамске, начало — в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «КХЛ» и «КХЛ Prime». В Магнитогорске игру также транслирует канал «ТВ-ИН».

С ключевыми событиями и результатом игры «Нефтехимик» — «Металлург» можно знакомиться в нашем матч-центре.

Команды встретятся в четвертый раз в сезоне. В трех матчах в сентябре 2024 года магнитогорцы одержали одну победу (1:0 Б дома), нижнекамцы — две (2:0 в гостях и 3:2 дома).

Обладатель Кубка Гагарина-2024 «Металлург» набрал 59 очков в 47 играх регулярного чемпионата КХЛ, «Нефтехимик» провел 46 игр и набрал 40 очков.

Матч «Нефтехимик» — «Металлург» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Нефтехимик
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