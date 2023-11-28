«Нефтехимик» на своем льду примет «Металлург» в рамках ФОНБЕТ чемпионата КХЛ 28 ноября, во вторник. Матч пройдет на ледовой арене «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Нефтехимик» — «Металлург» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире встречу покажет телеканал КХЛ ТВ и официальный сайт КХЛ. Также смотреть матчи регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/24 можно на онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko платно.

Жители Магнитогорска смогут следить за игрой на телеканале «ТВ-ИН». Начнется трансляция в 20.50 по местному времени.

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