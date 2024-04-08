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Сегодня, 14:38

«Нефтехимик» может выкупить защитника Леонтьева у «Автомобилиста»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Как стало известно «СЭ», «Нефтехимик» заинтересован в выкупе защитника системы «Автомобилиста» Владислава Леонтьева.

Игрок перешел в команду из Нижнекамска на правах аренды в 2022 году и выступал за нее до конца сезона-2022/23. В этот период Леонтьев впервые в своей карьере сыграл в Кубке Гагарина.

По окончании аренды защитник вернулся в «Автомобилист». В текущем сезоне 23-летний хоккеист провел 21 матч за клуб из Екатеринбурга в регулярном чемпионате КХЛ, отметившись 2 результативными передачами.

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Нефтехимик
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