«Нефтехимик» обменял нападающего Порядина в «Спартак»

Нападающий Павел Порядин перешел в «Спартак» из «Нефтехимика» в результате обмена, сообщается на сайте КХЛ.

Клуб из Нижнекамска получил защитника Артема Серикова, нападающего Дмитрия Злодеева и денежную компенсацию.

В регулярном чемпионате КХЛ Порядин в 67 матчах набрал 37 очков (22+15), в 6 матчах плей-офф нападающий забросил 2 шайбы и отдал 2 результативные передачи. 26-летний Порядин стал лучшим бомбардиром «Нефтехимика» по итогам прошедшего сезона КХЛ.

Всего на счету Порядина в КХЛ 375 матчей за «Нефтехимик» и 163 (79+84) набранных очка.