«Нефтехимик» обыграл «Химик» в первом матче Кубка LADA

«Нефтехимик» одержал победу над «Химиком» из Воскресенска в стартовом матче Кубка LADA — 4:3.

Заброшенными шайбами за нижнекамцев отметились Данила Попов, Павел Анохин, Данил Шерстобитов и Александр Дергачев. За «Химик» отличились Демид Мансуров, Алексей Липанов и Егор Варюшкин.

В Кубке LADA принимают участие «Нефтехимик», «Химик», «Лада» и «Куньлунь Ред Стар».

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Химик» (Воскресенск) — 4:3 (0:1, 2:1, 2:1)

Голы: Мансуров — 1 (бол., Беляев), 19:56 — 0:1. Попов — 1 (Жукенов, Анохин), 23:48 — 1:1. Анохин — 1 (Попов), 27:16 — 2:1. Липанов — 1 (бол., Жукенов, Мансуров), 33:22 — 2:2. Шерстобитов — 1, 42:41 — 3:2. Варюшкин — 1, 59:05 — 3:3. Дергачев — 1, 59:15 — 4:3.

Вратари: Тихомиров — Виноградов.

Судьи: Акузовский, Метальников.

11 августа. Тольятти. Лада Арена.