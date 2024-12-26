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Сегодня, 12:40

«Нефтехимик» перезаключил контракты с четырьмя игроками

Алина Савинова
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«Нефтехимик» продлил контракты с вратарем Филиппом Долгановым, защитником Лукой Профакой, а также нападающими Германом Точилкиным и Никитой Хоружевым, сообщает пресс-служба КХЛ.

Новое соглашение с Профакой рассчитано до мая 2026 года, с остальными игроками — до мая 2027-го.

В этом сезоне 26-летний Долганов провел 24 мачта за «Нефтехимик», отражая 92,9% бросков при коэффициенте надежности 2.39. 22-летний Профака сыграл 37 встреч, отметившись одним голом и 9 результативными передачами. На счету 21-летнего Точилкина 9 (6+3) очков в 36 матчах, а в активе 21-летнего Хоружева — 16 (5+11) результативных баллов за 37 игр.

Хоккей
КХЛ
ХК Нефтехимик
Филипп Долганов
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