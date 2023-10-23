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Сегодня, 11:49

«Нефтехимик» представил новую форму с обновленным логотипом

Виктория Кравченко
«Нефтехимик» представил новую форму с обновленным логотипом.
Фото ХК «Нефтехимик»
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«Нефтехимик» представил новую форму с обновленным логотипом, сообщает пресс-служба команды. Новую экипировку разработали специально к юбилею клуба.

Джерси выполнено в морковном цвете с буквой Н, которая украшала форму команды 55 лет назад.

На воротники нанесены название города Нижнекамска на татарском языке и традиционные национальные узоры, на плечах и на спине — специальные паттерны с изображением цепи макромолекул синтетического каучука.

«Нефтехимик» с 20 очками занимает десятое место в Восточной конференции после 20 игр.

КХЛ
ХК Нефтехимик
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