«Нефтехимик» представил новую форму с обновленным логотипом

«Нефтехимик» представил новую форму с обновленным логотипом, сообщает пресс-служба команды. Новую экипировку разработали специально к юбилею клуба.

Джерси выполнено в морковном цвете с буквой Н, которая украшала форму команды 55 лет назад.

На воротники нанесены название города Нижнекамска на татарском языке и традиционные национальные узоры, на плечах и на спине — специальные паттерны с изображением цепи макромолекул синтетического каучука.

«Нефтехимик» с 20 очками занимает десятое место в Восточной конференции после 20 игр.