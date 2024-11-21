«Нефтехимик» расторг контракт с чешским защитником Клоком

«Нефтехимик» по соглашению сторон расторг контракт с чешским защитником Лукашем Клоком, сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

«Мы благодарим Лукаша за проделанную работу, за весь тот позитив, что он дарил команде и желаем только успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении команды.

Клок дебютировал за «Нефтехимик» в сезоне-2021/22 и вернулся в клуб в 2023-м. Всего за нижнекамцев он сыграл 136 матчей, в которых набрал 67 (9+58) очков.

В разные годы своей карьеры чех также выступал за «Лугано», «Регле», «Тусон», «Слован» и другие команды.