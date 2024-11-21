Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:52

«Нефтехимик» расторг контракт с чешским защитником Клоком

Алина Савинова
Telegram Дзен

«Нефтехимик» по соглашению сторон расторг контракт с чешским защитником Лукашем Клоком, сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

«Мы благодарим Лукаша за проделанную работу, за весь тот позитив, что он дарил команде и желаем только успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении команды.

Клок дебютировал за «Нефтехимик» в сезоне-2021/22 и вернулся в клуб в 2023-м. Всего за нижнекамцев он сыграл 136 матчей, в которых набрал 67 (9+58) очков.

В разные годы своей карьеры чех также выступал за «Лугано», «Регле», «Тусон», «Слован» и другие команды.

Источник: https://t.me/wolfstaya/24259
Хоккей
КХЛ
ХК Нефтехимик

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Губернатор Севастополя сообщил о сбитой ракете «Нептун» ВСУ
Сборная России разгромила Сирию в Волгограде
На Западе всё чаще задумываются о замене Зеленского. И вот почему
Валерий Газзаев: «Административный ресурс у «Динамо», «Спартака», ЦСКА, «Локомотива» не меньше, чем у «Зенита»
Задержан еще один фигурант дела о мошенничестве с квартирой Долиной
Сборная России может провести товарищеский матч с Уругваем
Сегодня
Вчера
Неделя